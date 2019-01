S&P: «C'è ancora emergenza, strada tutta in salita per il consolidamento delle banche»

Altro che fusioni. Il consolidamento del settore bancario italiano «con operazioni di tipo industriale» in questo momento è davvero

difficile» e «un pò complicato» anche perché «internamente siamo in una situazione di emergenza» in cui , negli ultimi due anni, hanno prevalso acquisizioni «per default, per liquidazione». A sottolinearlo è Mirko Sanna, Director Financial Institutions di S&P a un incontro con la stampa. Sanna evidenzia che «internamente ancora siamo in una situazione di emergenza» che è caratterizzata da istituti di credito che «hanno considerato un buon metodo» acquisire delle banche «gratis» e «completamente ripulite per aumentare le proprie economie di scala senza avere costi di acquisizione e di pulizia». Mentre dal punto di vista internazionale «il contesto di mercato, soprattutto sul rischio Italia, è talmente elevato» e «non sarebbe molto conveniente per una banca italiana andare sul mercato con un'operazione», conclude l'analista di S&P sottolineando che fino a qualche mese fa sarebbero state possibili M&A ma ora non più.

Per il resto, «la crescita pur più lenta dell'economia italiana» prevista da S&P per il 2019 allo 0,7% «continuerà a fornire supporto al recupero del settore bancario e alla qualità complessiva del credito», aggiunge Sanna ricordando che «rimane ancora molto da fare sugli Npl che, pur alla luce dei sensibili miglioramenti registrati, restano ancora su valori doppi rispetto alla media europea che è al 5%. Crediamo che a livello di sistema debbano ancora scendere di 40 miliardi nell'arco dei prossimi 18 mesi al 10%».

