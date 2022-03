S&P ritirerà i rating delle entità russe entro il 15 aprile 2022

Martedì 22 Marzo 2022, 17:30







(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha annunciato la sospensione dei rating per le entità russe entro il 15 aprile 2022. L'agenzia di rating ricorda che il 9 marzo 2022 aveva annunciato la sospensione delle sue operazioni commerciali in Russia. In seguito, il 15 marzo, l'Unione europea ha annunciato il divieto di fornire rating del credito a persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia. Alla luce di ciò, S&P ritirerà tutti i suoi rating in essere sugli emittenti rilevanti entro il 15 aprile 2022, il termine imposto dall'UE.