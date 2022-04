S&P, nel 2021 tasso di downgrade corporate ai minimi storici

(Teleborsa) - Dopo un anno segnato da una delle recessioni più profonde degli ultimi 100 anni, il 2021 si è rivelato un anno di ripresa economica migliore del previsto, nonostante la persistente della pandemia. Come nella maggior parte dei periodi di ripresa, le insolvenze sono diminuite rispetto all'anno precedente, con il tasso di insolvenza globale delle società speculative-grade (cioè con rating bassi) che è sceso al di sotto del 2% solo per l'ottava volta negli ultimi 41 anni, assestandosi all'1,7%. Inoltre, la qualità del credito è migliorata significativamente nel 2021, con un tasso di downgrade ai minimi storici (5,5%) e un tasso di upgrade ai massimi (10,2%). È quanto emerge dal report di S&P Global Ratings "2021 Annual Global Corporate Default and Rating Transition Study", sull'andamento dei rating e dei default a livello globale.

I settori più fragili

Sostanzialmente in linea con i sei anni precedenti, due settori hanno guidato le insolvenze nel 2021: i servizi ai consumatori, l'energia e le risorse naturali (con 29 inadempienze combinate, ovvero il 40% del totale). I default sono diminuiti in quasi tutti i settori e solo gli istituti finanziari hanno registrato lo stesso numero di default nel 2021 come nel 2020 (quattro). Nonostante il calo delle insolvenze assolute, nel 2021 i settori dei trasporti e immobiliare avevano ancora tassi di insolvenza annui superiori alle loro medie a lungo termine, ma solo di circa 0,5 punti percentuali in entrambi i casi.

I tassi di default

Caratteristico di un anno di ripresa economica, la maggior parte delle insolvenze si è concentrata sui rating più bassi: tutti i default oggetto di rating hanno iniziato l'anno nella categoria "B" o inferiore. Inoltre, delle 60 società oggetto di default nel 2021 e con rating a inizio anno, 50 (l'83%) si trovavano nella categoria CCC/C. Anche al livello CCC/C, il tasso di insolvenza dell'11% per il 2021 è stato comunque notevolmente inferiore alla media a lungo termine (28,3% nel periodo 1981-2020).

I tassi di upgrade e downgrade sono migliorati sostanzialmente nel 2021, producendo il rapporto downgrade/upgrade più basso mai registrato. Il tasso di downgrade è sceso al minimo storico del 5,5% e l'anno scorso è stato il primo dal 2013 con un tasso di upgrade superiore al 10% (10,2%).

L'analisi geografica

Delle 72 inadempienze societarie nel 2021, la maggioranza (40) proveniva da società negli Stati Uniti e paradisi fiscali associati (Bermuda e Isole Cayman). Segue l'Europa con 14 default, l'America Latina con nove e l'Asia-Pacifico con sette. I restanti due default provenivano dal Canada.

La tipologia di insolvenze

Le insolvenze selettive hanno rappresentato il 60% di tutte le insolvenze nel 2021. Gli scambi in sofferenza (che sono tipicamente insolvenze selettive) hanno rappresentato il 56,9% di tutte le insolvenze, ben più degli interessi o pagamenti mancati (29,2%). Varie forme di fallimento rappresentavano solo l'11% di tutte le inadempienze. Coerentemente con il calo del numero di inadempienze, il volume del debito colpito dalle inadempienze è sceso a 66,3 miliardi di dollari nel 2021 dai 353,4 miliardi di dollari dell'anno precedente. Il più grande default nel 2021 è arrivato dal China Evergrande Group, con 11 miliardi di dollari (16,6%) del debito colpito dal default per l'anno.