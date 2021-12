S&P Global e IHS Markit vendono controllate per procedere a fusione

(Teleborsa) - Si fa più vicina la conclusione della maxi-fusione da 44 miliardi di dollari tra S&P Global e IHS Markit, con il colosso risultante che sarà meglio posizionato per competere nel mondo dei dati e delle informazioni finanziare. Le due realtà hanno infatti annunciato che venderanno Base Chemicals (controllata di IHS Markit) a News Corp e CUSIP Global (di proprietà di S&P Global) a FactSet. Il closing della fusione è ancora previsto nel primo trimestre del 2022. Le società avevano precedentemente annunciato la cessione delle attività di IHS Markit Oil Price Information Services (OPIS), Coal, Metals and Mining (CMM) e PetroChem Wire (PCW) a NewsCorp nell'agosto 2021.

News Corp ha accettato di acquistare Base Chemicals per 295 milioni di dollari e FactSet ha accettato di acquisire CGS per 1,925 miliardi di dollari. S&P Global e IHS Markit prevedono che la società combinata riceverà proventi netti complessivi di vendita di circa 1,3 miliardi di dollari da queste transazioni.

"Le due cessioni che abbiamo annunciato oggi rappresentano un'importante pietra miliare nei nostri progressi verso il soddisfacimento delle condizioni normative richieste per completare la nostra fusione con IHS Markit", ha affermato Douglas Peterson, presidente e amministratore delegato di S&P Global. "Trovare un acquirente adatto per queste due attività soddisfa un requisito normativo chiave per la nostra fusione", ha aggiunto Lance Uggla, presidente e amministratore delegato di IHS Markit.

S&P Global si è inoltre impegnata a cedere la sua attività Leveraged Commentary and Data (LCD) come condizione per l'approvazione normativa. Con l'approvazione condizionata della Commissione europea della fusione di S&P Global e IHS Markit, l'esecuzione di un accordo per la vendita dell'attività LCD può avvenire dopo il closing della fusione.