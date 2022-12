"S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022", Nexi migliora rating ESG

(Teleborsa) - La pay techha migliorato in modo significativo il proprio rating ESG nell'Il punteggio – comunica Nexi in una nota – è salito a 73, con un aumento di cinque punti rispetto al 2021.Il miglioramento più rilevante del punteggio è stato determinato dallaLa buona performance di Nexi in quest'area – spiega la società – è testimoniata anche dal punteggio recentemente comunicato da CDP che valuta l'impatto ambientale di migliaia di aziende in tutto il mondo. Quest'anno, per la prima volta, Nexi ha incluso ulteriori aree geografiche del Gruppo all'estero, ottenendo un rating "A-" che conferma il risultato del 2021 ed è in crescita rispetto al rating "C" del 2020.La crescita del punteggio S&P nella categoria "Environmental" si riflette anche nelle iniziative di Nexi volte a creare un futuro più sostenibile. All'inizio di quest'annoaveva infatti annunciato la collaborazione conper la fornitura di carte di debito e di credito realizzate con plastica riciclata recuperata dagli oceani. Più recentemente, Nexi ha anche lanciato ilche offre ai titolari di carte Nexi informazioni sull'impatto ambientale dei loro acquisti, aiutandoli così ad avere un ruolo attivo nella sua riduzione.Nexi continua inoltre a fare. I principali progressi in ambitosono riconducibili al miglioramento nella soddisfazione della clientela e alle attività filantropiche. L'incremento nel punteggiodi Nexi è invece principalmente attribuibile ad una maggiore trasparenza e divulgazione dei dati."Il miglioramento dei rating ESG – ha detto– dimostra il costante impegno di Nexi nel porre questi temi al centro della propria strategia aziendale. Cercheremo di consolidare questo risultato attraverso la nuova strategia ESG che ci aiuterà a migliorare ulteriormente i nostri processi e a garantire un allineamento a livello di Gruppo".In occasione delNexi ha presentato un ampio piano di sostenibilità per un business responsabile. All'interno di questo piano ha delineato i seguenti impegni legati alle tematiche ESG: sostegno alla digitalizzazione delle micro-imprese, delle PMI e della Pubblica Amministrazione attraverso il proprio portfolio di prodotti digitali avanzati; lotta al cambiamento climatico, con l'impegno a diventare Net Zero entro il 2040 approvato da Science Based Targets initiative. A questo si aggiungono la neutralità climatica a partire dal 2022 e l'impegno ad incoraggiare comportamenti di consumo più rispettosi dell'ambiente; ulteriori investimenti nell'ambito del proprio personale e garanzia di un'adeguata rappresentanza di genere e delle minoranze e promozione di una cultura inclusiva con una governance best-in-class.Il Gruppo Nexi quest'anno ha inoltre aderito al Global Compact delle Nazioni Unite.