S&P Global acquisisce The Climate Service per crescere nei rating ESG

(Teleborsa) - S&P Global, colosso globale dei dati e delle informazioni finanziarie, ha annunciato l'acquisizione di The Climate Service, società fondata nel 2017 e attiva nell'analisi del rischio climatico fisico per aziende, investitori e governi. L'acquisizione aggiungerà nuovi prodotti al portafoglio di soluzioni ESG (Environment, Social, Governance) di S&P Global. Attraverso questa operazione, S&P Global sarà infatti in grado di offrire ai propri clienti dati, modelli e analisi sul clima "ancora più trasparenti, solidi e completi", si legge in una nota. Non sono stati diffusi i dettagli finanziari dell'operazione.

In particolare, The Climate Service ha sviluppato la piattaforma Climanomics, uno strumento che quantifica il rischio climatico. La piattaforma modella il rischio fisico, comprese le temperature estreme, la siccità, gli incendi boschivi, le inondazioni costiere, i cicloni e lo stress idrico, supportando anche i clienti con informazioni sui rischi di transizione, comprese le mutevoli condizioni legali, normative e di mercato.

"Più che mai, investitori e aziende cercano approfondimenti basati sull'evidenza, dati di alta qualità e analisi avanzate per supportare le decisioni che guidano le loro strategie che collegano sostenibilità e prestazioni aziendali", ha commentato Richard Mattison, presidente di S&P Global Sustainable1. "Siamo lieti di unire l'offerta di The Climate Service alle soluzioni ESG di S&P Global, portando un ulteriore livello di informazioni critiche alla nostra suite leader di analisi del clima", ha aggiunto.