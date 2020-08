S&P Dow Jones cambia paniere Dow30: storico addio di Exxon Mobil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha annunciato ladel paniere, familiarmente conosciuto come Dow30, con una serie di addii che hanno il sapore di unae testimoniano il cambio di paradigma della società moderna, dove la tecnologia sta rimpiazzando i settori più tradizionali.Dopo 92 anni di permanenza, la big petrolifera americana che ha subito pesantemente l'impatto della crisi innescata dalla pandemia di Covisd-19, bruciando miliardi di capitalizzazione. Assieme alla compagnia energetica,il paniere delle società a più ampia capitalizzazione anche il colosso farmaceutico. Al loro postoSi tratta della prima revisione dell'indice di Dow30 dal 2018, quando il colosso General Electric fu stato rimpiazzato da Walgreens Boots Alliance.Quest'ultima modifica è stata, che ha ribilanciato tutti i pesi nell'indice. Ma la la società che gestisce gli indici Dow Jones stavolta hain base al quale suddivide i prezzi delle sue componenti: da oggi una variazione di 1 dollaro nel prezzo di uno dei titoli che lo compongono si tradurrà in una variazione dell'indice di 6,579 punti (in precedenza 6,8 punti).