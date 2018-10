S&P conferma rating Italia a BBB ma taglia outlook a negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per il lungo termine ed A-2 per il breve termine, mantenendo così il merito di credito del Paese due gradini sopra il livello definito "Junk" (spazzatura). Una decisione in qualche modo inattesa, poiché in molti temevano una imminente bocciatura.L'agenzia di rating statunitense ha però, indicando un deterioramento delle prospettive di affidabilità creditizia.La decisione arriva dopo il varo di unae le, che ha minacciato di avviare una procedura di infrazione contro l'Italia. Fattore questo che giustifica appunto il peggioramento delle prospettive, assieme ad unaindicato dal NADEF (Nota di aggiornamento al DEF).S&P ritiene infatti che l'attuale Legge di Bilancioeconomica italiana e che il governo ha fatto unrispetto alla politica precedente, con riguardo sia alche alla riforma delle