S&P Conferma rating BBB dell'Italia con outlook negativo

(Teleborsa) - L'Agenzia Standard & Poor's ha confermato il rating BBB dell'Italia con outlook negativo, nonostante i pesanti effetti del coronavirus sull'economia, anche grazie al sostegno della Bce che consentirà all'Italia di "rifinanziare il suo debito a tassi di interesse reali intorno allo 0%". Ma anche perchè la "diversificata economia italiana" e il basso livello di indebitamento privato, "il più basso nel G7", bilancia in parte il peso dell'elevato debito pubblico.



Un giudizio che - avverte S&P - potrebbe cambiare nel caso in cui il debito non punti a un ribasso nei prossimi anni. La reazione dei mercati si farà sentire lunedì dopo i diffusi ribassi di ieri legati alle incertezze sul Recovery Fund il cui cammino è ancora in salita. Improbabile una decisione prima di maggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA