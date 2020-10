S&P conferma rating banche italiane

(Teleborsa) - S&P Global conferma il rating di alcune banche italiane, a seguito della recente azione di rating sull'Italia stessa. Per Unicredit confermati "BBB" e "A-2" a lungo e breve termine, con outlook che rimane negativo. Identica conferma per i rating di Intesa Sanpaolo e delle sue principali controllate, come Fideuram, con le prospettive a lungo termine che rimangono negative.

Stessa conferma dei rating per Fineco, ma con l'outlook che passa da positivo a negativo.

Confermato il rating anche per Mediocredito centrale a BBB- e A-3 a lungo e breve termine, con outlook che rimane negativo.

