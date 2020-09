(Teleborsa) - "Chiediamo al governo di incentivare le compagnie che saranno ancora in attività tra 5-10-15 anni". Questa l'appello lanciato al Governo italiano dall'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson.



Intervistato dal Corriere della sera Wilson punta il dito contro il salvataggio di Alitalia. "Alitalia – afferma l'Ad – ha già tre miliardi e ne chiederà altri tre". E sulla nascita della nuova compagnia aggiunge: "non abbiamo ancora fatto ricorso, aspettiamo che si pronunci prima Bruxelles. È lo stesso nome, sono le stesse persone, gli stessi aerei, è lo stesso network di quello in amministrazione straordinaria!".



Riguardo alle attività di Ryanair in Italia, l'ad ha definito "probabile" la chiusura di alcune basi e annunciato degli "esuberi".