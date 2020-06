Ryanair sollecita incontro con Ministra De Micheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -torna a invitare la ministra delle infrastrutture e dei trasporti,, a fissare l'incontro richiesto il 19 maggio scorso per affrontare i temi legati alle misure a sostegno del trasporto aereo contenute nelCom'è noto, O'Leary contesta la concessione del fondo di tre miliardi di euro a favore di Alitalia e richiama le preoccupazioni espresse dalsecondo il quale che le misure per il trasporto aereo incluse nel Decreto non possono danneggiare i vettori low-cost che sono stati essenziali per la crescita del traffico in Italia negli ultimi anni.O'Leary condivide la proposta di Assaeroporti di sospendere l'addizionale comunale (il vice Ministro dei Trasporti,, si è detto favorevole per gli scali con meno di un milione di passeggeri l'anno) per dare uno slancio immediato al traffico e al turismo, e chiede di garantire condizioni di parità per la concorrenza tra le compagnie aeree operanti in Italia