Ryanair: accordo preliminare con sindacato tedesco degli assstenti di volo

La Ryanair porta a casa un altro accordo con i sindacati. C'è l'accordo preliminare tra la compagnia low cost irlandese e il sindacato tedesco Ver.di sul contratto collettivo per il personale di volo. L'accordo riguarda 1000 assistenti di volo dipendenti in Germania, ma anche il personale in corso di formazione. E dovrebbe prevedere l'aumento di circa 600 euro al mese del compenso di base e a cui va aggiunto un aumento variabile tra i 200 e i 250 euro.



Restano ancora aperte e continuano a Francoforte le trattative con il sindacato tedesco dei piloti Cockpit.