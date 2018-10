Ryanair, firmato accordo con i sindacati del Belgio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ryanair firma l'accordo con i sindacati dei piloti e del personale di cabina del Belgio e porta a casa un'altra intesa. L'accordo prevede a partire da fine gennaio la somministrazione ai dipendenti della compagnia aeea un contratto di diritto belga e non più irlandese. Nei prossimi mesi, inoltre, si terrà un negoziato sugli stipendi e sulle condizioni di lavoro.«Era il momento di sbloccare la situazione, per questo, nonostante la richiesta fosse di avere da subito la trasformazione dei contratti da irlandesi in belgi abbiamo concesso che questa sarà effettiva dal 31 gennaio 2019 e in cambio abbiamo ottenuto di poter negoziare cose concrete come le condizioni di lavoro», ha spiegato il responsabile della sigla sindacale belga Cne Didier Lebbe.La compagnia low cost irlandese nelle ultime settimane ha firmato diversi accordi con i sindacati di Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Italia.