Ryanair, firmata intesa anche con i piloti spagnoli

Arriva anche l'accordo tra la Ryanair e il sindacato dei piloti spagnoli Sepla. Dopo le intese firmate con il sindacato dei piloti portoghesi, italiani, del Regno Unito e del Belgio la compagnia irlandese low cost porta a casa anche questo nuovo accordo.



I negoziati con il sindacato spagnolo Sepla sul contratto collettivo di lavoro inizieranno a novembre e si applicheranno a tutti i piloti Ryanair in Spagna entro e non oltre il 31 gennaio 2019.



Le richieste rivolte alla compagnia aerea non cambiano molto da paese in paese: somministrazione del contratto di lavoro collettivo nazionale e non di quello irlandese, una retribuzione pari a quella delle altre low cost, assunzione da parte di Ryanair del personale reclutato da Crewlink e un sistema di turnazione migliore. © RIPRODUZIONE RISERVATA