Aereo Ryanair sequestrato prima del decollo in Francia

Ancora guai per la Ryanair. Ieri è stato un sequestrato un aereo della compagnia irlandese low cost dall'aviazione francese (Dgac) poco prima del decollo dall'aereoporto di Bordeaux a causa di un contenzioso aperto sui sussidi ricevuti dalla compagnia aerea. I 149 passeggeri, presenti sull'aereo, sono stati fatti scendere e cinque ore dopo sono stati trasferiti su un altro volo della stessa compagnia.



L'aereo, come è stato spiegato dall'aviazione francese, è stato sequestrato come ultima "istanza" per costringere la Ryanair a restituire i fondi regionali ricevuti nel 2008-2009 pari a 525mila euro. Fondi, che dalla Commissione europea, sono stati ritenuti illegali in quanto costituiscono un vantaggio economico sleale.



È di qualche ora fa la notiazia che la compagnia irlandese ha deciso di restituire la somma dovuta per sbloccare la situazione. Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA