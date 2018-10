Ryanair, firmata intesa con il sindacato portoghese

Arriva anche l'accordo con il sindacato dei piloti portoghesi. La compagnia irlandese low cost, che ha dovuto fronteggiare nei mesi scorsi diversi scioperi di piloti e assistenti di volo, sembra che abbia trovato degli accordi con i sindacati.



Nei giorni scorsi, infatti, Ryanair ha firmato un'intesa con il sindacato inglese Balpa e con Anpac in Italia. In cantiere è previsto anche un raccordo con il sindacato spagnolo dei piloti.



Le richieste rivolte alla compagnia aerea non cambiano molto da paese in paese: somministrazione del contratto di lavoro collettivo nazionale e non di quello irlandese, una retribuzione pari a quella delle altre low cost, assunzione da parte di Ryanair del personale reclutato da Crewlink e un sistema di turnazione migliore. © RIPRODUZIONE RISERVATA