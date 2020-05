Ryanair riparte il 24 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La compagnia aerea irlandesesi appresta a rendere nota la ripresa dei voli nel nostro Paese e, più in generale, all'interno del proprio network di collegamenti che comprende complessivamente 250 destinazioni.allorquando il vettore con l'arpa celtica inizierà a operare cdei 475 che compongono l'intera flotta. L'annuncio era nell'aria, benché sia ancora da chiarire quanti passeggeri saranno ammessi su ogni aeromobile.Il ceo di Ryanair,, è stato il primo a bocciare l'ipotesi di lasciare vuota la metà dei posti a bordo. Una presa di posizione poi condivisa dalle altre compagnie e infine ufficializzata dalla, l'associazione internazionale del trasporto aereo.La ripresa dei voli in Italia è attesa in buona parte dall', base principale italiana e del sud Europa dei Ryanair.