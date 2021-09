Ryanair rinuncia al 737 Max 10

1 Minuto di Lettura

Martedì 7 Settembre 2021, 20:30







(Teleborsa) - Ryanair non acquisirà i 737 Max 10, considerato troppo costoso. La low cost irlandese aveva in programma di ordinarne 230, ma non ha raggiunto l'accordo con il costruttore.



A ufficializzare la decisione, Michael O'Leary, amministratore delegato del gruppo Ryanair, il quale ha rassicurato che il portafoglio ordini è sufficiente a garantire la crescita programmata nei prossimi cinque anni.