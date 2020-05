Ryanair riduce l'organico degli uffici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Allache interesserà oltre 250 persone. Si tratta di figure che vedranno concludersi contratti di prova e a tempo determinato, soggette a dimissioni e cessazioni di rapporti di lavoro.. Ryanair ha operato meno dell'1% del normale operativo voli nei mesi di aprile, maggio e giugno, e questa settimana ha annunciato che. Per l'intero anno,, oltre il 35% in meno rispetto all'obiettivo di oltre 155 milioni fissato per l'anno fiscal in corso che terminerá a marzo 2021., Direttore del Personale di Ryanair, lo ha definito un, confermando sono in corso incontri con i sindacati dei nostri piloti ed equipaggi in tutta Europa per. Ulteriori dichiarazioni sulla cessazione di rapporti lavorativi e sulla riduzione dei salari sono previste entro la fine di maggio poiché soggette alle ulteriori e continue restrizioni sui voli.Ryanair denuncia una competizione impari a livello europeo con le compagnie aeree di bandiera che hanno ricevuto dai loro governie che saranno in grado di impegnarsi in vendite a basso costo per molti anni.