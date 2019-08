Ryanair, Eddie Wilson sarà il nuovo ad della compagnia. Alla guida del gruppo resta O'Leary

Ultimo aggiornamento: 17:32

ha annunciato che il suo amministratore delegato,, succederà acome amministratore delegato della compagnia aerea dal 1 ° settembre. O'Leary rimarrà amministratore delegato del gruppo Ryanair che è stato ristrutturato come società di holding all'inizio del 2019. Wilson, entrato in Ryanair nel 1997, gestirà le operazioni quotidiane della compagnia aerea e riferirà direttamente al numero uno del gruppo. Wilson affianca gli amministratori delegati di Buzz, Laudamotion e Malta Air, che fanno tutte capo aMichael O'Leary ha affermato che il suo successore come ceo della compagnia aerea dovrà affrontare una serie di problemi, come la sfida posta dalla Brexit alla fine di ottobre, i ritardi nel ritorno alla operatività e nella consegna degli aeromobili Boeing 737 Max e la necessità di chiudere alcune basi in conseguenza della mancanza di 30 velivoli rispetto a quanto pianificato per l'inverno 2019-2020.