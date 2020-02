Ryanair raddoppia i contributi per compensazioni ambientali

(Teleborsa) - Il 3% dei passeggeri che volano con Ryanair sceglie di partecipare al programma volontario di compensazione delle emissioni di CO2, che permette di accumulare fondi destinati a sostenere progetti di compensazione ambientale promossi dalla compagnia aerea irlandese.



Dal prossimo 1° aprile, Ryanair inviterà i propri clienti a raddoppiare il loro contributo volontario di compensazione delle emissioni di CO2 da 1 a 2 Euro.



Nell'ultimo anno, Ryanair ha finanziato una fornitura cucine a biomassa ad alta efficienza energetica in Uganda per un valore di oltre 500.000 di Euro e un progetto di riforestazione nella regione di Monchique nel sud del Portogallo (oltre 250.000 Euro), devastata dagli incendi boschivi nel 2018.



Ryanair ha dichiarato emissioni pari a 66g di CO2 per passeggero/km.