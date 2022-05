Ryanair, proclamato sciopero di 4 ore l'8 giugno

Venerdì 27 Maggio 2022, 11:30







(Teleborsa) - Proclamato un nuovo sciopero nel settore del trasporto aereo. Il perso0nale navigante della compagnia low cost Ryanair, di Malta Air e della società Crew Link si fermerà, mercoledì 8 giugno, per di quatto ore, dalle 10 alle 14.



A proclamare la protesta la Filt Cgil e Uiltrasporti, in risposta al "perdurare dell'impossibilità di un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante".



"Tra le questioni aperte – spiegano le organizzazioni sindacali – ci sono il mancato adeguamento ai minimi salariali del CCNL e il perdurare di un contingency agreement non più attuale, un'arbitraria decurtazione economica in busta paga, a fronte di presunti ammanchi nelle vendite, il mancato pagamento della malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l'equipaggio".