1 Aprile 2021

(Teleborsa) - Ryanair ha lanciato il proprio operativo esteso per l'estate 2021 sul mercato italiano, che include otto nuove rotte e 12 voli aggiuntivi a settimana verso 10 destinazioni in Bulgaria, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania a partire da luglio.

Le nuove rotte sono quelle da Bari e Bologna per Sofia, da Milano Bergamo e Roma Ciampino per Suceava, Bari e Catania per Varsavia, Alghero-Bucarest e Palermo-Cuneo.