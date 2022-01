Ryanair, perdita trimestrale da 96 milioni. Curva prenotazioni è tardiva e ravvicinata

(Teleborsa) - Ryanair ha riportato una perdita di 96 milioni di euro negli ultimi tre mesi del 2021, periodo in cui i ricavi totali sono aumentati di oltre il 330% a 1,47 miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La compagnia aerea a basso costo irlandese ha perso 306 milioni di euro nello stesso trimestre del 2020 e ha realizzato un utile di 88 milioni negli ultimi tre mesi del 2019. La perdita dell'ultimo trimestre del 2021 è in linea con le attese del mercato, che era per un rosso di 101 milioni di euro.

Nonostante un buon inizio di trimestre, "l'improvvisa comparsa della variante Omicron e l'isteria mediatica che ha generato hanno costretto molti governi europei a reimporre le restrizioni di viaggio nel periodo che ha preceduto il Natale, il che ha notevolmente indebolito le prenotazioni e le tariffe di Natale e Capodanno", ha commentato l'amministratore delegato Michael O'Leary. Il traffico di dicembre è rallentato a soli 9,5 milioni di passeggeri, con un fattore di carico inferiore dell'81%, un dato ben al di sotto dell'obiettivo previsto di 11 milioni.

"Ci auguriamo che lo slancio dei richiami dei vaccini di richiamo in tutta Europa nelle ultime settimane e la crescente evidenza che Omicron è meno virulenta di altre varianti consentiranno ai governi dell'UE di rimuovere le restrizioni di viaggio e ripristinare la fiducia dei consumatori nei viaggi aerei all'interno dell'UE con largo anticipo rispetto a Pasqua e al picco della stagione estiva 2022", ha aggiunto il CEO.

I ricavi programmati del terzo trimestre sono aumentati del 345% a 0,79 miliardi di euro, grazie a una forte ripresa del traffico da 8,1 milioni a 31,1 milioni di passeggeri (con un fattore di carico dell'84%). Le tariffe medie nel terzo trimestre sono state di soli 25 euro (in calo del 24% rispetto allo stesso trimestre pre-Covid). Le entrate ancillari hanno prodotto una solida performance, generando 22 euro per passeggero (+8%), poiché gli ospiti scelgono l'imbarco prioritario e il posto riservato.

"Sebbene le prenotazioni siano recentemente migliorate, in seguito all'allentamento delle restrizioni di viaggio, la curva delle prenotazioni rimane molto tardiva e ravvicinata, quindi il traffico del quarto trimestre richiede uno stimolo significativo dei prezzi a prezzi più bassi per recuperare rapidamente i fattori di carico che hanno subito forti cali a causa del crollo delle prenotazioni di Omicron", ha detto O'Leary. Le previsioni di traffico per l'intero anno di Ryanair rimangono invariate a "poco meno" di 100 milioni di passeggeri, ma a causa dell'incertezza del Covid, la guidance sulla perdita netta 2022 rimane all'interno di un intervallo più ampio del normale compreso tra 250 e 450 milioni di euro.