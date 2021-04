1 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Michael O'Leary, Ceo del gruppo Ryanair, si è dichiarato ottimista sulla possibilità che, rimosse tutte le restrizioni in vigore in materia anti-Covid, grazie ai vaccini, le persone si metteranno in viaggio nei mesi estivi dal Regno Unito verso Spagna, Portogallo e Grecia.



Durante una intervista rilasciata a "Good Morning Britain", O'Leary ha aggiunto di essere fiducioso che da giugno in poi anche gli altri Paesi europei possano riaprire ai viaggi all'estero per vacanza.