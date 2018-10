Ryanair lancia la programmazione estate 2019 dalla Calabria

(Teleborsa) - Ryanair, ha lanciato la sua programmazione per l'estate 2019 dalla Calabria che includerà 2 nuove rotte da Crotone per Bologna e Norimberga, e una nuova da Lamezia verso Malta, con un totale di 14 rotte che permetteranno di trasportare 1,4 milioni di passeggeri all'anno dagli aeroporti di Crotone e Lamezia, con una crescita del 6% su entrambi gli aeroporti.



"Ryanair è l'unica compagnia aerea ad offrire circa 400 collegamenti internazionali con tutte le regioni italiane, supportando oltre 30.000 posti di lavoro negli aeroporti italiani e creando collegamenti cruciali sia per il business che per il turismo in regioni come la Calabria che più hanno bisogno di questa essenziale spinta economica" - ha affermato David O'Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair.