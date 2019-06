Ryanair investe e acquisisce start up maltese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Colpo a sorpresa del CEO di Ryanair,, che ha portato nel gruppo del vettore irlandese la start up, affiancandola alla polaccae all'austriaca. L'accordo di acquisizione, che sarà completato entro la fine di giugno 2019, rientra in una strategia che mira a rafforzare la presenza a Malta e accedere ai mercati extra UE, ovvero il nord Africa.L'operazione prevede il trasferimento di 6 aeromobili con base all'aeroporto La Valletta sul registro maltese e la conversione la conversione in contratti locali, pagando le imposte maltesi, dei rapporti di lavoro per 200 membri dell'equipaggio con base a Malta. Inoltre, Ryanair, con la prospettiva di aggiungerne altri 50 in futuro, e brandizzare la sua flotta con i colori Malta Air per l'estate 2020.Decisivo il parere favorevole dellamaltese nel concedere la licenza a Malta Air di operare con B737. E Michael O'Leary, che ha sottoscritto l'accordo con, ministro del turismo di Malta, edi Malta Air Travel Ltd, si prepara a trasferire gli aeromobili Ryanair basati in Francia, Italia e Germania sul COA di Malta. "Ciò consentirà ai relativi equipaggi di pagare le imposte sul reddito localmente in Francia, Italia e Germania anziché in Irlanda, dove sono attualmente tenuti a pagare le imposte sul reddito sotto il COA irlandese di Ryanair" – spiega il CEO del vettore irlandese.