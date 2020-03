Ryanair interrompe collegamenti con l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -la prima compagnia aerea per movimento passeggeri nel nostro Paese, ha annunciato la sospensione dell'intero programma di voli da e per l'Italia e sul territorio nazionale, a seguito alle misure messe in atto Governo italiano sull'intero Paese per contenere la diffusione del virus Covid-19.Tutti i passeggeri interessati – fa sapere la compagnia aerea irlandese - riceveranno notifiche via e-mail, con le informazioni su queste cancellazioni. I viaggiatori che hanno l'esigenza di rimpatriare possono ottenere un cambio gratuito per un volo Ryanair precedente a quello prenotato e operante fino alla mezzanotte di venerdì, 13 marzo. I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi.