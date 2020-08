Ryanair incrementa voli da Torino

(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato oggi che incrementerà il numero di voli sulle rotte da Torino per Catania e Bari.



Alla luce della forte domanda da parte dei consumatori italiani, Ryanair opererà ora 10 voli settimanali (5 in più) tra Torino e Catania e 8 voli settimanali (3 in più) tra Torino e Bari, a partire dal 14 settembre 2020.



Ryanair ha anche confermato che entrambe le rotte saranno operative anche per tutta la stagione invernale. © RIPRODUZIONE RISERVATA