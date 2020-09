(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato che incrementerà il numero di frequenze tra Palermo e Memmingen, cittadina del distretto della Svevia in Baviera (Germania).



A partire dal 25 ottobre, il vettore irlandese opererà 3 voli settimanali (1 in più) tra i due aeroporti, nell'ambito del proprio operativo per l'inverno 2020 e l'estate 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA