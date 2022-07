Ryanair, in utile per 170 milioni nel trimestre ma ancora sotto livelli pre-Covid

Lunedì 25 Luglio 2022, 12:45







(Teleborsa) - Ryanair chiude primo trimestre dell'anno fiscale 2023 con un utile di 170 milioni di euro, ricavi per di 2,6 miliardi (+602%) e costi operativi per 2,3 miliardi (+253%).



L'utile del trimestre è ancora al di sotto i livelli pre-pandemia (nel primo trimestre 2019 era stato pari a 243 milioni euro), ma la compagnia low cost irlandese ha registrato una forte accelerazione rispetto allo scorso anno, quando il settore scontava ancora bassi livelli di attività a causa della pandemia.



In particolare, il numero dei passeggeri passato da 8,1 milioni del trimestre marzo-giugno 2021 a 45,5 milioni nello stesso trimestre quest'anno (+471%), con un load factor del 92%.



Il ceo e fondatore Michael O'Leary ammette però ancora una "scarsa visibilità" sul secondo trimestre e "zero visibilità" per la seconda parte dell'anno e non dà una guidance per la fine dell'anno.