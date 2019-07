Ryanair festeggia a Milano/Bergamo il suo 100 milionesimo passeggero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Un traguardo per molti aspetti inaspettato che ha tuttavia "premiato" i responsabili della società di gestione aeroportuale, la SACBO, e il management della low cost irlandese che sin dall'inizio hanno lavorato fianco a fianco credendo nel successo dell'operazione.Lo scalo Ryanair di Milano/Bergamoe che corrispondono a un investimento di 1,8 miliardi di dollari. Sono stati creati, generati solo dal traffico del vettore irlandese. L'operativo 2019/2020 della compagnia comprende un totale di 96 rotte, tra cui 6 nuove destinazioni estive e 9 per la stagione invernale.. Il nostro investimento sull'aeroporto Milano/Bergamo ha contribuito ad affermare l'intero territorio circostante come destinazione turistica e non solo come porta d'accesso al capoluogo lombardo. I dati confermano il successo del connubio Ryanair e aeroporto Milano/Bergamo, tanto che i turisti internazionali qui nella provincia circostante sono aumentati del 70%".