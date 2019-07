Ryanair e il Turismo, Chiara Ravara a TLB sui 100 milioni di passeggeri a Milano/Bergamo in 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, base di armamento della low cost irlandese. Il raggiungimento in 17 anni di 100 milioni di passeggeri in un solo aeroporto, Milano/Bergamo Orio al Serio, che fino al 2002 era un piccolo scalo aereo di provincia con un numero limitato di voli per poche destinazioni.della più importante compagnia aerea "a basso costo" del vecchio continente grazie al connubio SACBO-Ryanair. Teleborsa ha incontrato a Orio al Serio la manager italiana che vive a Dublino:"Dal febbraio 2002 con il nostro primo volo Bergamo-Francoforte. Siamo passati da una rotta sola alle attuali oltre 90 destinazioni per l'operativo in corso. Davvero un connubio di successo quello tra Ryanair e l'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, anche per quanto riguarda i posti di lavoro generati:"Orio al Serio è il nostro primo aeroporto in Italia, ma è anche il terzo per il nostro network dopo Londra e dopo Dublino., non solo come una porta di accesso alla Lombardia e a Milano. Negli ultimi dieci anni sono aumentati del 70% i turisti intenazionali. Decisamente Ryanair ha contribuito a questo successo"."In Italia operiamo da e per. Portiamo direttamente i turisti alle regioni e alle zone periferiche o meno accessibili"."Abbiamo recentemente lanciato la programmazione invernale per Milano-Bergamo, quindi abbiamo lanciato 80 rotte in totale, di cui 9 nuove."Al momento non abbiamo, stiamo attendendo di poter ricevere i primi modelli"."Al momento non è un'ipotesi che stiamo valutado,".