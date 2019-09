Ryanair e Erasmus festeggiano tre anni di collaborazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' giunto al terzo anno la collaborazione tra, festeggiata in occasione dell'ultimo evento dedicato alla mobilità studentesca che si svolge oggi a Bruxelles. Nel triennio sono state 300.000 le prenotazioni aeree da parte dei membri iscritti all'Erasmus Student Network, attraverso la piattaforma dedicata.Compresa nel programma "Always Getting Better" di Ryanair, la partnership offre agli studenti Erasmus membri ESN sconti del 15% sui voli e un bagaglio al check-in gratuito ad ogni volo, risparmiando una media di 34 Euro per ciascun volo.Sono oltre 300.000 i membri ESN che finora hanno usufruito degli sconti per un risparmio totale complessivo di oltre 10 milioni di Euro sui costi di viaggio. Per il terzo anno consecutivo questa partnership è disponibile sul sito ufficiale Ryanair e aperta agli studenti di oltre 500 università di quasi 50 diverse nazioni che potranno beneficiare delle agevolazioni sui viaggi.