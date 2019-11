Ryanair, Difetti su tre Boeing

(Teleborsa) - Tre aerei fuori uso per Ryanair .



La compagnia aerea low cost, fanno sapere le pagine del Guardian, ha dovuto mettere fuori servizio tre dei suoi dei suoi Boeing 737 a causa di crepe strutturali sulla forcella che collega le ali alla fusoliera. I mezzi, tutti in servizio da oltre 15 anni, sono ora parcheggiati uno nell'aeroporto londinese di Stansted e due in California, in attesa delle dovute riparazioni.



La notizia ancora rimane ufficiosa, visto che la Compagnia non ha rilasciato dichiarazioni in merito.



Ma Ryanair non è la sola ad aver riscontrato difetti sui propri aerei firmati dall'Americana Boeing. Prima di lei, nella lista, ci sono già l'australiana Qantas e l'americana Southwest.



Al momento il titolo segna a Londra un rialzo dell'1,10%.