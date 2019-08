Ryanair continua ad abbassare emissioni CO2

(Teleborsa) - Ryanair prosegue nella pubblicazione mensile delle statistiche relative emissioni di CO2, che, per quanto riguarda luglio 2019, evidenziano una media di 67g di CO2 per passeggero/km. Gli aeromobili del vettore irlandese hanno percorso 18.8832 milioni di km, trasportando 14,8 milioni di passeggeri, facendo registra il load factor più alto con il 96%.



Il dato sulle emissioni, ridotte da 82 g a 67 g nell'ultimo decennio, conferma che Ryanair fornisce la più bassa CO2 per passeggero/km nel settore aereo dell'Unione Europea, quasi la metà rispetto ad altre compagnie aeree. Ryanair ribadisce l'impegno assunto a ridurla di un ulteriore 10% a meno di 60 g per pax/km entro il 2030. © RIPRODUZIONE RISERVATA