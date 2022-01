Ryanair conferma impegno su base Torino

Mercoledì 5 Gennaio 2022, 13:45







(Teleborsa) - "Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, conferma l'impegno sull'Italia e sulla sua base di Torino, che rappresenta un investimento a lungo termine di 200 milioni di dollari che porterà circa 40 rotte e 60 posti di lavoro diretti a livello locale".



Così la compagnia in una nota sottolineando che "l'emergere della variante Omicron e le relative restrizioni di viaggio hanno costretto Ryanair a ridurre il proprio operativo di gennaio del 33% su tutto il suo network, inclusa Torino. Non sono stati ancora decisi ulteriori tagli all'operativo per febbraio o marzo '22".



"Gli operativi - si legge ancora - saranno rivisti questo mese man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni scientifiche sulla variante Omicron".