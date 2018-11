Ryanair e Wizz Air denunciate dal Codacons

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva, come era stata promessa, la denuncia del Codacons contro la Ryanair e la Wizz Air. Le due compagnie low cost sono accusate di non aver rispettato il provvedimento dell'Antitrust che ha sospeso la nuova politica sui bagagli a mano. La normativa adottata di recente, sia dalla low cost irlandese e sia da quella ungherese, prevede il supplemento del bagaglio a mano da pagare in aggiunta al biglietto.«Il comportamento dei due vettori appare inaccettabile e deliberatamente teso a violare le disposizioni dell'Autorità atutto danno degli utenti. Per tale motivo riteniamo che la magistratura debba aprire una inchiesta su Ryanair e Wizz Air alla luce dell'art. 650 del Codice penale che afferma: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente datodall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto noncostituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"» spiega l'associazione dei consumatori.«E in tal senso presentiamo un esposto alla Procura di Roma chiedendo di porre sotto indagine le due societàricordando che da oggi i passeggeri delle due compagnie aeree, che hanno pagato il supplemento per il trasporto del bagaglio a mano grande (trolley), potranno chiedere la restituzione di quanto versato utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito dello stesso Codacons», conclude l'associazione.