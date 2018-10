Ryanair chiude 1° semestre in crescita ma scioperi pesano su utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Traffico e fatturato in crescita per, ma utili zavorrati dagli scioperi e dalle conseguenti cancellazioni di voli della scorsa estate. La compagnia low cost irlandese ha chiuso il 1° semestre, al 30 settembre 2018, con unaa 76,6 milioni ed una 4,79 miliardi di euro.Risultati buoni, che sono stati però, che hanno prodotto indennizzi ed una generale riduzione delle tariffe medie causata dalla perdita delle tariffe più alte praticate nei weekend.(escluse le perdite di Laudamotion).Il CEO,, ha spiegato che lenel 1° semestre sonoe che, al contrario, le(bagagli, servizi a bordo ecc.) hanno registrato una. Il risultato è stato inoltre penalizzato daper 261 milioni di euro.Ryanair ha poi ricordato alcuni fatti di rilievo: l'aumento della partecipazione in, ilazionario per 540 milioni, l'acquisto di 23e l'importantedel personale di volo in Irlanda, Regno Unito, Italia, Portogallo (piloti) e Germania (assistenti di volo).Per il 2019,aggiornate al 1 ottobre di(esclusa Laudamotion). Quanto alla, la compagnia ammette che il(senza accordo) a marzo 2019 è, ma conferma che,, gli azionisti in UK verranno considerati non-UE e verranno. "Il Consiglio limiterà i diritti di voto di tutti gli azionisti non-UE per garantire che rimanga la maggioranza posseduta e controllata dagli azionisti dell'UE".