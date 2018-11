Federconsumatori contro Ryanair: applica ancora il supplemento sui bagagli a mano

Dopo che l'Antitrust ha bloccato la recente normativa di Ryanair sui bagagli a mano, secondo la Federconsumatori la compagnia low cost irlandese sembra non aver recepito il messaggio. E continuerebbe a far pagare il supplemento per il bagaglio a mano, come prevede la nuova policy in vigore dal 1° novembre. Così denuncia la Federconsumatori dopo segnalazioni di diversi utenti.



«Chiediamo che l'Authority proceda sia a verificare quanto sta accadendo sia ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste», dichiarano i consumatori in una nota.