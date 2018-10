Ryanair risponde all'Antitrust

Non si è fatta attendere la risposta della compagnia area irlandese, dopo che l'Antitrust ha avviato un procedimento di sospensione per pratica commerciale scorretta per quanto riguarda la nuova policy che prevede il costo del bagaglio a mano da aggiungere alla tariffa del biglietto.



«Difenderemo fortemente la nostra policy bagagli a favore del consumatore in questi procedimenti. Nessun cliente di una compagnia aerea ha diritto a portare a bordo un numero illimitato di bagagli a mano. Per motivi di sicurezza, i nostri aeromobili, adatti a tratte a corto raggio, non possono ospitare due bagagli a mano per ogni cliente», è quanto ha dichiarato la compagnia in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA