28 Aprile 2021

(Teleborsa) - 200 voli settimanali, 29 rotte, comprese quattro new entry per Napoli (già attiva da aprile con tre voli a settimana), Alghero, Sofia e Varsavia (tutti operativi due volte a settimana da luglio). E' il programma lanciato da Ryanair sulla base di Catania per l'estate 2021.

La low cost irlandese prevede il potenziamento dei collegamenti verso destinazioni quali Venezia (16 voli in partenza a settimana), Milano Malpensa (28 voli in partenza a settimana), Roma Fiumicino (42 voli in partenza a settimana) e Bologna (21 voli in partenza a settimana).

Dara Brady, direttore marketing e digital di Ryanair, stima che la ripresa del movimento passeggeri dipenderà dalla progressione delle campagne vaccinali, che vede il Regno Unito più avanti, e dalle restrizioni imposte dai vari Paesi. La ripresa vedrà protagonista il traffico domestico, come lo scorso anno, già da giugno, mentre dovremo attendere luglio e agosto per avere riempimenti più significativi sul network internazionale. L'estate è destinata ad allungarsi fino a ottobre.