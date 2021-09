Ryanair annuncia 9 nuove rotte da aeroporti Bergamo e Malpensa

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ryanair ha annunciato il suo operativo invernale 2021 dai suoi due aeroporti di Milano – Bergamo e Malpensa – aprendo 9 nuove rotte per un totale di 125 destinazioni in 30 Paesi. "Mentre i viaggi tornano ai livelli pre-Covid, Ryanair continua a guidare la ripresa del traffico aereo e del turismo a Milano e si prepara alla crescita post-Covid nell'estate 2022", ha sottolineato il CEO Michael O'Leary.



"Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi B737-8200 "Gamechanger" questo inverno - ha spiegato O'Leary - e alcuni di questi nuovi aeromobili saranno basati nei nostri 2 aeroporti di Milano, Bergamo e Malpensa".



"Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al governo italiano di eliminare l'addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani. L'abolizione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e dell'occupazione".



