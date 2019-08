Ryanair, 900 gli esuberi previsti

(Teleborsa) - Potrebbero essere circa 900 gli esuberi previsti da Ryanair per far fronte alla crisi del Boeing 737 MAX e alla Brexit.



È quanto precisa la compagnia aerea in una nota in merito alle notizie riportate dai media che ipotizzavano fino a 1500 licenziamenti, considerando anche gli eventuali 600 posti a rischio per la prossima estate citati da Bloomberg.



"Ryanair stima che l'effetto sull'occupazione potrebbe riguardare circa 900 membri del team e non 1.500", si legge nel comunicato del gruppo.





