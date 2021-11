RWE investirà 30 milioni per realizzare un parco eolico in Sicilia

(Teleborsa) - La compagnia elettrica tedesca RWE si è aggiudicata dal GSE (Gestore dei servizi energetici) il contratto per realizzare in Sicilia il parco eolico Selinus da 25,2 megawatt. Il parco sorgerà in un'area compresa nei comuni di Castelvetrano e Partanna (Trapani) e sarà il quinto dell'azienda in Sicilia e il diciassettesimo in Italia. Per l'impianto Selinus, RWE installerà sei turbine eoliche Vestas con una potenza nominale di 4,2 MW, in grado di generare una quantità di energia elettrica adeguata a soddisfare la domanda annuale di oltre 22.000 famiglie italiane. RWE investirà più di 30 milioni di euro in questo progetto ed è previsto che Selinus inizi la produzione di energia elettrica commerciale nell'ultimo trimestre del 2022.

"L'Italia è un mercato importante e attraente per la nostra azienda - ha commentato Katja Wünschel, COO Wind Onshore e PV per l'Europa e la regione Asia-Pacifico di RWE Renewables - Per favorire la transizione energetica, l'Italia si affida ai contratti per differenza bilaterali per l'incentivazione dell'energia eolica. Grazie a questo approccio il paese segna punti a proprio favore nella competizione internazionale degli investimenti nelle rinnovabili e guadagna importanza nel ruolo di piattaforma per investimenti".

"Selinus segna un altro passo avanti lungo il cammino dell'Italia verso la neutralità climatica, collocandosi tra le poche centinaia di MW di progetti che hanno ottenuto l'autorizzazione negli ultimi due anni e che hanno partecipato in aste dove la ridotta adesione (ad oggi circa 2200 MW su volumi di aste pari a 3900 MW) ha reso manifesto lo sforzo che sarà necessario da parte delle istituzioni italiane per sostenere il raggiungimento degli ambiziosi target europei", ha affermato Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia.