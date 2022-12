Russia, società di mobilità elettrica Whoosh verso prima IPO da inizio guerra

Lunedì 5 Dicembre 2022, 09:30







(Teleborsa) - Whoosh, azienda russa attiva nel campo della mobilità elettrica, potrebbe essere la prima azienda a quotarsi sul mercato azionario russo dall'inizio della guerra in Ucraina.



La società ha dichiarato di aspettarsi una capitalizzazione di mercato compresa tra 21 e 25 miliardi di rubli, sulla base del prezzo di collocamento di 185-225 rubli per azione in un'imminente offerta pubblica iniziale (IPO). La raccolta potrebbe essere fino a 5 miliardi di rubli (circa 76,6 milioni di euro).



I proventi del collocamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare il programma di investimenti del gruppo Whoosh, tra cui l'espansione della flotta, il rafforzamento delle posizioni di mercato nei mercati esistenti e l'ingresso in nuove regioni, si legge in un comunicato.