Russia, Putin possibile Presidente fino al 2036 per nuovo emendamento Costituzione

(Teleborsa) -, alle veneranda età di 84 anni di cui 34 trascorsi al potere, grazie a un nuovo emendamento costituzionalea Mosca dalla Duma di Stato.La, composta da Deputati con sede nel centro di Mosca,. La Duma di Stato ha sostituito il Soviet Supremo in seguito alla nuova costituzione introdotta da Boris Nikolaevic El'cin (Eltsin) alla fine della crisi costituzionale del 1993. Nuova costituzione poi approvata con un referendum., permettendogli di ricandidarsi per altri due mandati consecutivi come Presidente, ovvero il quinto e il sesto., occorrendo ancora di esser sottoposto a terza lettura della Duma, poi approvato dal Consiglio Federale, firmato dal Presidente in carica (lo stesso Putin), sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale e infine sottoposto a Referendum popolare fissato per il 22 aprile.Durante la seconda lettura, il leader del Cremlino si è improvvisamente presentato nell'aula della Duma.. Naturalmente previa approvazione della Corte Costituzionale., è il garante della sicurezza del nostro Paese, della sua stabilità interna e del suo sviluppo evolutivo.". E ha lasciato l'Aula.E alle successive elezioni che potrebbero mantenerlo in carica appunto sino al 2036.