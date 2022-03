Russia, nessun segnale di pagamento cedole su debito

(Teleborsa) - Non risulta effettuato, da parte della Russia, il pagamento degli interessi sulle obbligazioni in dollari dovuto nella giornata di ieri. Il primo appuntamento clou per testare le intenzioni della Russia di onorare i propri debiti era infatti mercoledì 16 marzo, quando scadevano 117 milioni di dollari di pagamenti per cedole di due bond (uno in scadenza nel 2023 e uno nel 2043). Se il governo russo non pagherà i creditori entro 30 giorni (il cosiddetto periodo di grazia), il paese sarà effettivamente in default.

Si tratterebbe della prima volta che la nazione rinnega i suoi obblighi nei confronti dei creditori stranieri dal 1918, quando il regime bolscevico decise di non farsi carico dei debiti dalla precedente amministrazione zarista dopo la rivoluzione russa. Nel default del 1998, che iniziò la destabilizzazione di Boris Eltsin e favorì politicamente Putin, il paese non riuscì a ripagare i propri debiti in rubli.

Dopo quelle del 16 marzo, altre due scadenze si avvicinano: quella del 31 marzo quando Mosca dovrà pagare altri 359 milioni di dollari su un bond al 2030 e il 4 aprile quando scade un'obbligazione da 2 miliardi di dollari, secondo i dati di Morgan Stanley.