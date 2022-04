Russia, le ferrovie di stato dichiarate in default

Lunedì 11 Aprile 2022, 12:45







(Teleborsa) - Russian Railways, le ferrovie di stato russe, sono state dichiarate in default dal Credit Derivatives Determinations Committee. Dopo aver mancato il pagamento di una cedola in scadenza il 14 marzo, la società non è riuscita a onorare il proprio impegno con gli investitori entro la fine di un periodo di grazia di 10 giorni (fissata al 28 marzo, considerando solo i giorni lavorativi).



Le ferrovie statali russe hanno tentato di pagare la cedola dell'obbligazione, ma non sono riuscite a raggiungere i detentori a causa di "obblighi di conformità legale e normativa all'interno della rete bancaria corrispondente".